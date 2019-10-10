واشنطن تحتجز داعشيين متهمين بإعدام رهائن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

احتجزت الولايات المتحدة مقاتلين اثنين من تنظيم داعش كانا قد تورطا في تصوير عملية إعدام رهائن غربيين، حسبما نقلت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين. وأخذت واشنطن المقاتلين، وهما مواطنان بريطانيان، قبل الغزو التركي لشمال سوريا.

وسبق أن تم احتجاز هذين الشخصين في سجن تديره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وهي الجماعة التي تستهدفها تركيا، والتي كانت تحظى سابقا بدعم الولايات المتحدة.