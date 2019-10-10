فندقة الحيوانات دون تراخيص تغرم منشآت بيطرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات على 20 منشأة، لمخالفتها نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بمبالغ بلغت 172 ألف ريال.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات تشمل ممارسة الأشخاص مهنة الطب البيطري بدون ترخيص، مضيفة إلى أن منطقة الرياض كانت الأعلى بعدد 17 قرار عقوبة تليها مناطق الجوف وعسير ومكة المكرمة لواحدة لكل منها، وكانت النسبة الأعلى الصيدليات البيطرية بـ 13 قرارا ومن ثم العيادات البيطرية ومحلات الحيوانات الأليفة بـ 3 لكل منها، حيث رصدت تلك المخالفات من خلال جولات الرقابة البيطرية وكذلك بلاغات المستفيدين من خدمات تلك المنشآت.

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وأشارت إلى أن عدد من المخالفات الخاصة بالمستحضرات البيطرية أحيلت إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء، لاختصاصها بتطبيق العقوبات الخاصة بنظام المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الوزارة على أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام على المخالفين، مؤكدة على حق المستفيدين من المنشآت البيطرية على الاطلاع على تراخيص تلك المنشآت والممارسين البيطريين فيها، والتي لا تصدرها الوزارة إلا بعد سلسلة من الإجراءات والاختبارات للتأكد من أهلية الشخص لمزاولة المهنة البيطرية داخل المملكة، وأن عدم الحصول على تلك التراخيص أو عدم إبرازها للمستفيدين يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة.

ودعت المنشآت البيطرية إلى المبادرة بإصدار التراخيص اللازمة والحرص على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، ومراعاة تقاليد المهنة البيطرية وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها بكل دقة وأمانة لتفادي إيقاع العقوبات، مشيدة بتعاون المستفيدين بالإبلاغ عن المنشآت البيطرية المخالفة.

أبرز المخالفات المرصودة: