54 ألف استشارة طبية بمركز 937 خلال أسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم مركز الصحة الـ937 خلال الأسبوع الماضي 54777 استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 198699 مكالمة، وبلغ عدد الاستفسارات 74642 استفسارا.

وأوضحت وزارة الصحة أن المركز حجز 58138 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال الفترة نفسها، فيما تلقى 10940 بلاغا، وأنهت إجراء 202 طلب نقل من مستشفى إلى آخر.

ويقدم المركز مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادرة والواردة للوزارة، وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به الصحة، إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.