تعديل أنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية على طاولة الشورى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يصوت مجلس الشورى خلال جلسة الاثنين المقبل على عدد من توصيات اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1438 / 1439هـ.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1439 / 1440هـ، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440هـ.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الـ24، والفقرة (2) من المادة الـ42 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ والمقدم استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
ويناقش المجلس خلال جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26 / 8 / 1426هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ.
وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438 / 1439هـ، وتقارير الهيئة للعامين الماليين الماضيين 1436 / 1437هـ - 1437 / 1438هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه تقارير الهيئة.
ويناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439 / 1440هـ.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح (مشروع نظام الأشغال العامة والبنى التحتية) المقدم استنادا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويستعرض خلال جلسة الأربعاء تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين.
ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438 / 1439هـ، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
على جدول أعمال المجلس
- التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 1439 / 1440هـ.
- التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1439 / 1440هـ.
- مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة.
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