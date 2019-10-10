الجامعات السعودية تدعم سوق العمل بـ2900 طالب محاسبة سنويا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عن وجود ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة بالجامعات السعودية بدرجة البكالوريوس، مشيرة إلى أن الجامعات تدعم سوق العمل بـ2900 من طلبة المحاسبة سنويا، والذي يشهد حراكا كبيرا في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

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وأطلقت هيئة المحاسبين مشروع زيارة الجامعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرة «إثراء وتواصل» تعزيزا لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في نشر ثقافة المحاسبة وإثراء المعارف والتوجهات لدى الطلبة في هذا التخصص المهم، حيث اختتمت الهيئة زيارتها لـ7 جامعات في مرحلتها الأولى وأقامت 13 جناحا تعريفيا استفاد منها 9 آلاف طالب وطالبة في كليات إدارة الأعمال في الجامعات السعودية.

وأشار أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد المغامس إلى النجاح الذي حققته المبادرة وما شهدته من تفاعل كبير من قبل الطلبة والأكاديميين الذين تسعى الهيئة من خلاله إلى مد جسور التواصل معهم.

ولفت إلى أن إثراء المعرفة لدى طلبة المحاسبة في كل ما يتعلق بالتخصص ومستقبل المهنة هو هاجس كبير لكل مسؤول في الهيئة، والإمكانات سخرت لمخرجات التعليم في هذا القطاع المهم، مؤكدا أن الهيئة استقبلت عددا من طلبات الزيارة من الجامعات، وسيتم ذلك من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «إثراء وتواصل» التي ستكون قريبا بإذن الله تعالى.