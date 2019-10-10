السعودية تصدر منتجات تقنية بـ10 مليارات خلال 5 سنوات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرضت 32 شركة سعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منتجاتها في معرض جايتكس للتقنية 2019 والمقام في دبي من خلال جناح هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية).

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وتجاوزت صادرات السعودية من المنتجات التقنية خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 10 مليارات ريال، و1.7 مليار عام 2018 فقط، حيث تم تصدير أكثر من 75 منتجا من منتجات عالية التقنية أبرزها (قطع أجهزة الاتصالات المتنقلة، الدوائر المتكاملة الالكترونية، قطع أجهزة معالجة المعلومات والحاسب الآلي).

وتأتي المشاركة السادسة على التوالي للهيئة في معرض جايتكس للتقنية 2019، بهدف فتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفرص السوقية العالمية في مجال التقنية والترويج للمنتجات والخدمات السعودية بما يضمن زيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية ويعزز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف المشاركة إلى تعزيز وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال ثالث أكبر حدث في العالم في مجال التقنية، والأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.