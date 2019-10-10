"موسم الرياض" ينطلق اليوم بحفل "بي تي إس الكورية"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تشهد العاصمة الرياض اليوم الجمعة انطلاقة الفعالية الأولى لأكبر مواسم السعودية، وأحد أضخم مهرجانات الترفيه في المنطقة، حيث تنتظر عشاق موسيقى البوب الكورية ليلة حالمة تجمعهم بفرقة "بي تي اس" الكورية الشهيرة عالمياً، في أول حفلٍ لهم على مستوى الشرق الأوسط، والذين يزورون المملكة كآخر محطة لجولتهم العالمية هذا العام تحت شعار "لوف يورسيلف- سبيك يور سيلف".

وسيقام حفل فرقة بي تي إس الكورية في استاد الملك فهد الدولي اعتباراً من الساعة 7:30 مساءً. ولكونه الحفل الأول من نوعه في المملكة والشرق الأوسط عموماً، فقد شهدت التذاكر إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور، وتم بيع أكثر من 35,000 ألف تذكرة خلال ساعات قليلة. وسيتميز الحفل المرتقب بالعديد من التجهيزات التقنية والإمكانيات المتقدمة التي ستجعله ينافس الحفلات العالمية، وسيتم تقديم الحفل باللغتين الكورية والسعودية عبر لفتة مميزة تعبر عن العلاقات القوية التي تجمع البلدين، كما سيرافق العرض الغنائي أحدث التقنيات الضوئية وعروض الليزر، والألعاب النارية المبهرة.

يذكر أن جولة BTS الحالية حول العالم حطمت الأرقام القياسية العالمية باعتبارها الجولة الأعلى تسجيلًا للإيرادات في العالم.

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وسيكون الجمهور على موعدٍ مع العروض المسرحية والتفاعلية ومدن الألعاب غير المسبوقة في المملكة عبر 12 منطقة، وأكثر من 100 فعالية ترفيهية وثقافية ورياضية وفنية وتسويقية، تلبي طموحات كافة الزوار على مدى 71 يوماً حتى منتصف شهر ديسمبر القادم، وفي جعبته العديد من الأنشطة والفعاليات والحفلات الغنائية التي ستبهر المواطنين، المقيمين، والزوار على حدٍ سواء، حيث يؤمل أن يستقطب الموسم أكثر من 5 ملايين زائر، يتوقع أن يكون من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية، والفنية، والرياضية، والعروض الحصرية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب، كما يشهد الموسم مشاركة 37 مطعمٍ عالمي، وأكبر مدينة ألعاب متنقلة. كذلك، يتضمن الموسم نافورة راقصة، وأكثر من 300 متجر ومطعم ومقهى من الشركات والمتاجر المحلية.

كذلك، سيجلب موسم الرياض مجموعة من الأنشطة الترفيهية التي ترتبط بنجوم عالميين وأنشطة خاصة بالعائلات، ويُعد كل ذلك جزءاً من سلسلة فعاليات المواسم السعودية 2019 الذي دُرج على إطلاقها بمختلف مدن المملكة.

ويعد موسم الرياض أحد مواسم السعودية الأحد عشر التي تم إطلاقها بهدف تحويل المملكة لتصبح إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، وكجزءٍ من توجهات قيادة المملكة -رعاها الله- لتعزيز قيمة المملكة على خارطة السياحية العالمية، وتعزيز دور الترفيه ضمن منظومة اقتصادية داعمة لرؤية 2030.