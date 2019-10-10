بمتابعة الأمير مشعل بن ماجد .. جائزة جدة للإبداع ١٤٤١هـ تواصل عقد لقاءاتها التعريفية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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متابعة مستمرة من الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، عقدت ⁧‫جائزة جدة للإبداع‬⁩ في نسختها الثالثة للعام ١٤٤١هـ عدة لقاءات تعريفية خلال الأسبوعين الماضيين تحت شعار ملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة".

وخلال اللقاءات تحدّث رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة معالي الدكتور أسامة بن صادق طيب عن أهداف الجائزة والمبادرات التي تحتضنها ورؤيتها المستقبلية كما تطرّق لفروع الجائزة الستة بهذه النسخه وهي الإبداع في اللغة العربية " لغة القرآن " ، الحكومي ، الفردي ، الامني ، المجتمعي ورواد الأعمال للمساهمة في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة.

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فيما يستجد هذا العام مجالين وهما الابداع في اللغة العربية " لغه القرآن " كخطوة جديرة بالاحترام والتقدير خصوصاً أن اللغة العربية تعاني اليوم من سوء استخدامها في بعض المجتمعات فتأتي هذه الجائزة لتعيد الهيبة إلى هذه اللغة والتذكير المستمر بأنها لغة القرآن واللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية.

أما المجال الثاني فيختص بإبداع رواد الاعمال كخطوة لتشجيع الشباب الطموح لأن يصبحوا رواد أعمال مبدعين، وذلك بخوض مبادرات ناجحة اقتصادياً.

يذكر أن الجهات التي استفادت حتى الآن من اللقاءات التعريفية للجائزة هي جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وفرع وزارة الاعلام بمنطقة مكة المكرمة فيما تستمر اللقاءات التعريفية لعدة جهات أخرى خلال الشهرين القادمين.