فيصل بن بندر يدشن منصة البلاغات عن المخالفات التعدينية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر أمس في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم، منصة تعدين الالكترونية، المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم مدير عام الإدارة العامة للمتابعة الأمير ثنيان بن خالد نبذة عن فكرة إنشاء المنصة، مشيرا إلى أن الإنشاء جاء نظرا إلى كثرة المخالفات التعدينية واتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها، وذلك لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الاستثمار التعديني من المواطنين، حيث تتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني أو تمرير هذه البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم.

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وأهاب أمير منطقة الرياض بكل المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ نظرا لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقا من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون المواطن والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

من جهة ثانية استقبل الأمير فيصل بن بندر في مكتبه بقصر الحكم أمس سفير جمهورية لبنان لدى المملكة جون فوزي كباره.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المشتركة.