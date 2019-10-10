اسم الفغم على ميدان تدريبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

احتفت مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة بحضور رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل المطيري بتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي وأمن وحماية الشخصيات.

ودشن المطيري ميدان الحواجز الخماسي العسكري وتسميته بميدان اللواء عبدالعزيز الفغم - رحمه الله - تقديرا وعرفانا من رئاسة الحرس الملكي للدور الذي قام به في خدمة الوطن - رحمه الله -، كما افتتح بعض المرافق التدريبية الجديدة في معهد الحرس الملكي ومبنى الوسائل الأمنية K-9 .

Advertisements

وكان في استقبال رئيس الملكي لدى وصوله مقر الاحتفال، نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد الحمدان، ورؤساء الهيئات وقائد معهد الحرس الملكي اللواء علي الوابل، وضباط المعهد.

وأكد المطيري أهمية التدريب والتعليم، وأنه من وسائل الأمم للوصول إلى المجد والقمم.

من جانبه أوضح قائد معهد الحرس الملكي أن التدريب وكسب المهارات والخبرات عوامل تسهم في الارتقاء بمستوى منسوبي الحرس الملكي، حاثا الخريجين على تقوى الله في السر والعلن والعمل بكل جد وإخلاص خدمة للدين ثم الملك والوطن، سائلا الله تعالى أن يحفظ على المملكة أمنها واستقراها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين.

بعد ذلك بدأ العرض العسكري، ثم أديت فرضيات وتطبيقات في أمن وحماية الشخصيات ومكافحة الإرهاب وعروض الرماية بالذخيرة الحية والرماية التكتيكية.