، بعدما أقدم طالب على حرق أحد فصولها.. كيف كان وضع "مدرسة صبيا" اليوم؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ولي أمر يؤكد أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية

كشفت مصادر لـ"الخليج 365" عن أن المدرسة التي أقدم طالب على حرق أحد فصولها الدراسية بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، استمرت في العملية التعليمية بشكل طبيعي اليوم، فيما زارها عدد من المسؤولين والقيادات التعليمية بـ"تعليم صبيا"؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وقال ولي أمر أحد الطلاب لـ"الخليج 365": "شغل الطلاب اليوم موضوع الحريق الذي أشعله أحد طلاب في الصف الخامس الابتدائي، وكانت الصدمة واضحة بين أحاديث أبنائي وزملائهم؛ نظرًا لكون التصرف كان غير متوقع من ذلك الطالب الطفل نهائيًا، فقد اعتادوا على هدوئه التام وانعزاله نسبيًا".

وأشار ولي الأمر إلى أهمية عمل نظام مراقبة متكامل في المنشآت التعليمية حتى لا تتكرر تلك الواقعة.

وكانت مصادر لـ"الخليج 365" كشفت عن أن الطالب الذي حرق فصله متعمدًا في مدرسة بمحافظة صبيا، وانفردت "الخليج 365" بنشر تفاصيل الحادثة أمس، أفاد بأنه أقدم على فعلته بناء على طلب من طالب آخر بمقابل مادي؛ ما استدعى إدارة المدرسة لإنهاء الإجراءات، وطلب الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وجاء في التفاصيل التي حصلت عليها "الخليج 365" من مصدر مسؤول: أن الطلاب لم يتم صرفهم أو إخلاء المدرسة؛ لكون الحريق محدودًا، وقد اكتُشف مبكرًا، ووصل الدفاع المدني وأكمل مهمة

الإطفاء.جازان صبيا