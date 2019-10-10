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دكَّت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عددًا من الأهداف المشروعة في محافظة صعدة شمال اليمن، يتمركز فيها عدد من ميليشيات الحوثي الإرهابية ونجحت في ضرب أهدافها بدقة عالية.
وتفصيلاً: حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبيّن استهداف مقاتلات التحالف للأهداف المشروعة في صعدة، وكان من بين تلك الأهداف عربة إطلاق صواريخ، وموقع لتخزين الصواريخ، وكذلك عدد من العناصر من الميليشيات الإرهابية. قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 08:18 PM
أهداف مشروعة أصابتها بدقة عالية شمال اليمن في مقطع حصلت عليه "الخليج 365"
دكَّت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عددًا من الأهداف المشروعة في محافظة صعدة شمال اليمن، يتمركز فيها عدد من ميليشيات الحوثي الإرهابية ونجحت في ضرب أهدافها بدقة عالية.
وتفصيلاً: حصلت "الخليج 365" على مقطع فيديو يبيّن استهداف مقاتلات التحالف للأهداف المشروعة في صعدة، وكان من بين تلك الأهداف عربة إطلاق صواريخ، وموقع لتخزين الصواريخ، وكذلك عدد من العناصر من الميليشيات الإرهابية.
، بالفيديو.. التحالف يدمر عربة إطلاق صواريخ ومخزن أسلحة حوثية بصعدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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