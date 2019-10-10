محمد بن مسعود - الدمام - بتعاون بلدية العمرة الفرعية والأمن ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة. جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. بلدية العمرة مكة المكرمة بلدية العمرة مكة المكرمة ضبط مصنع عطور تديره عمالة مخالفة في مكة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-10-10 ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة. جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. Advertisements 10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 07:41 PM بتعاون بلدية العمرة الفرعية والأمن بتعاون بلدية العمرة الفرعية والأمن ضبطت بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مصنع عطور عشوائياً ومخالفاً في حي النوارية، شمال مكة المكرمة، تديره عمالة مخالفة. جاء ذلك، بالتعاون مع الجهات الأمنية. وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم. ، ضبط مصنع عطور تديره عمالة مخالفة في مكة ،

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