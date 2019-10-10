، الندوة العالمية للشباب الإسلامي تُدشن 40 بئرًا في باكستان ،

محمد بن مسعود - الدمام - نفذتها في مناطق بإقليم السند تشحّ فيها المياه

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان، أربعين بئرًا جديدًا في إقليم السند الذي يفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ويعاني ساكنوه مشقّة الحصول عليها من مناطق بعيدة.

وتُعنى الندوة العالمية بتنفيذ هذه المشروعات الإنسانية التي تخدم المجتمعات البشرية، وتساهم في عملية التنمية وتخفّف العبء عن الفقراء وتلبّي احتياجاتهم في كثير من البلدان.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي باكستان