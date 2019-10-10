، تسمم 13 طالبة متوسطة بالمذنب والمستشفى يستنفر بحالة الطوارئ ،

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استقبل مستشفى المذنب اليوم 13 طالبة متوسطة ضحية تسمم غذائي وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمها.
وقال المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب: "ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات".
وأضاف المحارب أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر".
المذنب مستشفى المذنب صحة القصيم
تسمم 13 طالبة متوسطة بالمذنب والمستشفى يستنفر بحالة الطوارئبدر العتيبي الخليج 365 2019-10-10
استقبل مستشفى المذنب اليوم 13 طالبة متوسطة ضحية تسمم غذائي وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمها.
وقال المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب: "ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات".
وأضاف المحارب أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر".
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
07:25 PM
"المحارب" لـ"الخليج 365" 6 حالات غادرت والبقية تم تنويمها
استقبل مستشفى المذنب اليوم 13 طالبة متوسطة ضحية تسمم غذائي وباشر الفريق الطبي بالمستشفى الحالات وفعّل خطة الطوارئ فيما غادرت 6 حالات والبقية تم تنويمها.
وقال المتحدث باسم صحة القصيم تركي المحارب: "ورد بلاغ عن وجود 13 حالة تسمم غذائي لطالبات في مدرسة متوسطة للبنات في محافظة المذنب، وتم تفعيل خطة الطوارئ من قبل صحة القصيم وتم دعم الهلال الأحمر بفرقتين طبيتين من مستشفى المذنب لنقل الحالات".
وأضاف المحارب أن الفريق الطبي بمستشفى المذنب قام بإجراء الفحوصات الطبية وعمل التحاليل الطبية وقد غادرت (6) حالات المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهن، فيما تم تنويم (7) حالات بالمستشفى ووضعهن الصحي مستقر".
، تسمم 13 طالبة متوسطة بالمذنب والمستشفى يستنفر بحالة الطوارئ ،
المصدر : الخليج 365
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