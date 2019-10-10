eqamet wafed كيفية الإستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 مع الاستعلام عن هوية مقيم وتاريخ انتهاء الاقامة

نتطرق معكم اليوم في حديثنا إلى موضوع هام يخص أحد أكثر الخدمات السعودية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية ألا وهي خدمة الإستعلام عن الإقامة، ويهتم 5 ملايين مغترب مقيم بالمملكة العربية السعودية بهذه الخدمة، لأنه بدون إقامة أو بإنتهاء إقامته يكون معرض للترحيل من البلاد.

ولقد طورت وزارة الداخلية خدماتها وجعلتها بصورة إلكترونية للتسهيل على المواطنين عبر بوابة أبشر، ونوضح لكم فى هذه المقالة من خلال موقعنا “عرب نيوز” خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تقدم وزارة الداخلية السعودية عدة خدمات إلكترونية من خلال بوابتها أبشر تُعد هى الخدمات الأكثر انتشاراً وطلباً بين المواطنين والمغتربين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، ولكي تستعلم عن كل المعلومات التى تخص اقامتك من موعد انتهاء وكيفية تجديدها، تابع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاصة بك.

استعلام عن تجديد اقامة

يقوم ملايين المغتربين في الأراضي السعودية بالاستعلام عن تجديد الاقامة الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية التى قد تلاحقهم فى حالة كسر تاريخ انتهاء الاقامة بدون تجديد، وقد وضحنا أعلى المقال خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة وطريقة التجديد بالتفصيل.

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ولأي استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت ممكن