eqamet wafed خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد والتأكد من هوية مقيم من خلال أبشر الجديد

مما لا شك فيه أن الموضوع الذي بصدد الحديث عنه في هذه المقالة يهم ملايين المغتربين في الأراضي السعودية، حيث نتحدث اليوم عن طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، فالإقامة بدونها لا يجوز للوافد أن يقيم بالدولة السعودية لأنه بذلك يكون قد خالف القانون ويعرض نفسه للمسائلة القانونية بل والترحيل من البلاد.

ولهذا جمعنا لكم بعض المعلومات الهامة حول هذا الموضوع، وقد قدمت وزارة الداخلية جهد كبير من خلال بوابتها أبشر لتقدم خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بصورة إلكترونية، ولهذا نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على طريقة الإستعلام من صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

التحقق من صلاحية الإقامة

بعد كتابة الكثير من المقالات عن معظم الخدمات التي يبحث عنها المقيم في الأراضي السعودية جاءتنا الكثير من الأسئلة عن الطريقة الصحيحة للتحقق من صلاحية الإقامة، ونحن استجابة لأسئلة زوارنا الكرام نكتب هذا المقال لنوضح طريقة التحقق من صلاحية الإقامة كالتالى: