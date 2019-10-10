أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 10/10/2019… عيار 24 يسجل 181.84 ريال سعودي

أصبح البحث عن أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية متزايد من قبل رجال الأعمال المستثمرون للذهب، حيث بات الذهب ملاذ أمن واستثمار رابح جدا، غير أنه يستخدم للزينة للسيدات، لذلك نقدم لكم أخر أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية.

أسعار الذهب اليوم الخميس في السعودية

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس الموافق 10/10/2019 ارتفاعا طفيفا، حيث تشهد أسعار الذهب في السعودية حالة من عدم الاستقرار بين الصعود والهبوط، وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 181.84 ريال سعودي بما يعادل 48.49 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 22 نحو 166.69 ريال سعودي بما يعادل 44.45 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 21 نحو 159.15ريال سعودي بما يعادل 42.43 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 18 نحو 136.39 ريال سعودي بما يعادل 36.37 دولار أمريكي.

سجل الجرام عيار 14 نحو 106.08 ريال سعودي بما يعادل 28.28 دولار أمريكي.

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سجل الجرام عيار 12 نحو 90.92 ريال سعودي بما يعادل 24.24 دولار أمريكي.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 5.655 ريال سعودي بما يعادل 1.508 دولار أمريكي.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.273 ريال سعودي بما يعادل 339.43 دولار أمريكي.

سجل سعر كيلو الذهب نحو 181.845 ريال سعودي بما يعادل 48.489 دولار أمريكي.

وقد تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تفاوت طفيف يختلف من تاجر لأخر ومن شركة لأخرى، وهذا التفاوت يكون بين ريال أو ريالين لا غير.