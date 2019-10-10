صور.. اختتام التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر – 20” والتمرين البحري المسنود...

اختتمت القوات البحرية السعودية والبحرينية، اليوم الخميس، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “جسر – 20” والتمرين البحري المسنود (أمواج -4)، بحضور مساعد قائد الأسطول الشرقي ماجد القحطاني. وفي الأسطول الشرقي بمياه الخليج العربي، شاركت في التمرين المختلط الذي بدأ الأحد الماضي البحرية البحرينية القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي السعودية، بهدف تعزيز التعاون في تطبيق إجراءات إدارة المعارك، ورفع مستوى القدرات القتالية في العمليات البحرية للتصدي للعمليات الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمنصات البترولية وحماية البحار الاقتصادية والإقليمية في الخليج العربي.

من جانبه، أوضح قائد التمرين إبراهيم البلوي أن التمرين تضمّن فرضيات وتدريبات تشابه ما يتم تنفيذه على مسرح العمليات الحقيقية في الحروب الفعلية، لافتاً أن القوات المشاركة في التمرين نجحت في تحقيق الأهداف. وأضاف أن القوات قامت بتنفيذ عددٍ من العمليات التكتيكية والرماية بالذخيرة الحية والإنزال البحري وتفتيش السفن المشبوهة، وتدريب هجوم طائرة بدون طيار وهجوم الزوارق السريعة وحماية المنصات البحرية والمنشآت الحيوية وحماية السفن التجارية.