‏”الإحصاء” تعلن عن استمرار تلقيها طلبات الراغبين بالتعاون معها في “تعداد...

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرارها في تلقي طلبات ‏الراغبين للتعاون معها في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) للسكان ‏والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، محمد بن سعد الدخيني، أن تلقي ‏الطلبات مستمر حتى نهاية يوم الخميس من الأسبوع المقبل 18 ‏صفر 1441هـ الموافق 17 أكتوبر 2019م‎.

وأشار الدخيني إلى أن العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة ‏يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، متوقعًا ‏أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة ‏المسائية. يُشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في ‏المملكة العربية السعودية “تعداد السعودية 2020” سيبدأ مساء ‏يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م.‏