أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن استمرارها في تلقي طلبات الراغبين للتعاون معها في تنفيذ (تعداد السعودية 2020) للسكان والمساكن والمنشآت، وذلك في جميع مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، محمد بن سعد الدخيني، أن تلقي الطلبات مستمر حتى نهاية يوم الخميس من الأسبوع المقبل 18 صفر 1441هـ الموافق 17 أكتوبر 2019م.
وأشار الدخيني إلى أن العمل في التعداد سيتم وفق عقود مؤقتة يمثل أغلبها الباحثون والذين سيستمر عملهم لمدة شهر، متوقعًا أن يبلغ عددهم 60 ألفًا، وستكون الأعمال الميدانية في الفترة المسائية. يُشار إلى أن التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة العربية السعودية “تعداد السعودية 2020” سيبدأ مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م.
كانت هذه تفاصيل خبر ”الإحصاء” تعلن عن استمرار تلقيها طلبات الراغبين بالتعاون معها في “تعداد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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