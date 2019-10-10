قانوني: السجن والغرامة عقوبة السب عبر “الرموز التعبيرية”

أكد المحامي ماجد بن فتن، أن عقوبة السب والشتم عن طريق ‏‏”الرموز التعبيرية”، أو التجسس والتسلل إلى أجهزة الآخرين وتدمير ‏مواقع إلكترونية، تصل إلى السجن والغرامة والتعزير.‏

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وأشار وفقًا لـ”عكاظ” إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لم ‏يحدد برنامجاً أو تطبيقاً بعينه، وإنما شمل كافة وسائل تقنية ‏المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية.‏

‎وأوضح أن القذف، هو الشتم الصريح للشخص، بينما الجريمة ‏المعلوماتية، هي الإساءة للآخرين باستخدام الأجهزة التقنية ‏الحديثة.‏

ولفت إلى أن أي شخص يتعرض للإساءة برمز تعبيري عبر الشبكة العنكبوتية ‏يستطيع التقدم بشكوى رسمية، كونها جريمة معلوماتية يعاقب ‏عليها القانون. ‏