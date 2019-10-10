7 وفيات من عائلة واحدة في حادث مروري

باشرت فرق الهلال الأحمر بعسير حادث تصادم على طريق الرياض تندحة بين سيارتين مما أدى إلى وفاة 7 أفراد من عائلة واحدة، وإصابة 3 آخرين، وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد الشهري، فور تلقي عمليات المنطقة البلاغ بالحادث الذي وقع في الساعه 16:43، توجهت 4 فرق إسعافية في زمن استجابة 4 دقايق، واتضح وجود 3 إصابات، و7 حالات متوفاة من عائلة واحدة، وأضاف: إن إحدى الإصابات خطيرة، نقلت لمستشفى الحياة والوطني وإصابتين متوسطة نقلت إلى مستشفى الخميس المدني عن طريق فرق الهلال الأحمر.



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