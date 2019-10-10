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الرياض - رنا هويدي - شاهد :مفاجأة لايمكن توقعها من داخل آل سعود ازاحة ولي العهد محمد بن سلمان من منصبة وتعيين شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز بديلاً عنه(ماذا يحدث)

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