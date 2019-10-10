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الرياض - رنا هويدي - في خطوة مفاجئة .. الملك سلمان يعلن رسميًا فك الإرتباط مع الإمارات ويبدا بأول تحرك عسكري ويكلف الأمير فهد بن تركي بهذه المهمة الإستخباراتية "تفاصيل"

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