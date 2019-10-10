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الرياض - رنا هويدي - المخابرات الأمريكية تطيح بـ سعود القحطاني وتكشف كيف تمت تصفيته على ذمة قتل خاشقجي ؟.. شاهد

نشر المذيع بقناة الجزيرة جمال ريان، استطلاع رأي على صفحته عبر "تويتر" يسأل فيه عن توقع أن يكون سعود القحطاني حيًا أم ميتًا، ليأتي تصريح الناشط الفلسطيني إياد البغدادي المقيم في النرويج بعدها بساعات، مؤكدًا أن مصدرين على صلة بالمخابرات الأمريكية (CIA) أكدا له أن المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني قد توفي.

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وأضاف البغدادي في تغريدة له بموقع "تويتر" أن "الولايات المتحدة غير سعيدة، لأن ذلك لن ينهي المشكلة"، لافتا إلى أنه "مرت 24 ساعة على تغريدته حول مصير القحطاني، ولم يخرج تأكيد رسمي أو نفي".

وأشار إلى أن ":شخصين آخرين على الأقل قد تلقيا نفس المعلومات، ولا أستطيع تأكيد ما إذا كان مصدرهما نفس مصدري"، على حد قول البغدادي.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن "وفاة أو تصفية" المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في ظل عدم ظهوره علنا منذ فترة طويلة، بعد إقالته وإحالته للمحاكمة في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وذلك من أجل إغلاق القضية التي أثارت جدلًا محليًا وعالميًا لبشاعتها، في ظل عدم العثور على الجثة، وهو الأمر الذي يؤكد الرواية التركية عن الجريمة بأنه تم تقطيعها وإذابتها في حمض داخل الصرف الصحي.