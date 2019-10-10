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الرياض - رنا هويدي - شاهد : ‘‘مجتهد‘‘ يبرئ محمد بن سلمان من عملية الاغتيال .. ويفجر مفاجأة عن هوية ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للصحفي ‘‘جمال خاشقجي‘‘

برأ المغرد السعودي الشهير "مجتهد " الأمير محمد بن سلمان مما يشاع عن اعملية اغتيال المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني.

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شاهد : ‘‘مجتهد‘‘ يبرئ محمد بن سلمان من عملية الاغتيال .. ويفجر مفاجأة عن هوية ‘‘القاتل الفعلي‘‘ للصحفي ‘‘جمال خاشقجي‘‘

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واستبعد مجتهد مقتل القحطاني أصلا، مشيرا في تغريدة له على "تويتر" إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو مصدر خبر وفاة القحطاني، وقد يكون الأمر باقتراح من القحطاني نفسه، وذلك بعد ضغوطات من جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التخلص من القحطاني.

ولفت مجتهد إلى أن القحطاني هو القاتل الفعلي للشهيد جمال خاشقجي، حيث قال: إن "الإشاعة ستتطور من تسميم إلى "انتحار بعد أن تقررت محاكمته بصفته مسؤولا أول عن قتل خاشقجي".

وختم بأن ابن سلمان لا يريد محاكمة القحطاني علنا، فلجأ إلى هذه الإشاعة.

يأتي هذا بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن "وفاة أو تصفية" المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، في ظل عدم ظهوره.