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الرياض - رنا هويدي - عــــــاجل : وفاة السلطان قابوس سلطان سلطنة وسط تكتم شديد .. شاهد

تواردت ابناء قبل قليل تفيد بوفاة السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان , فيما لا يزال التكتم الرسمي هو الموقف للدولة العمانية .

وسبق أن نقلت صحيفة عمانية، عن مصدر مسؤول لم تسمه، تعليقا حول ما تناولته مواقع إخبارية بشأن صحة السلطان قابوس بن سعيد.

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ونفى مصدر خاص لصحيفة "أثير"، "الأنباء المتداولة من أحد المواقع الإلكترونية التي تبث من خارج السلطنة عن تدهور صحة السلطان قابوس".

وأكد المصدر، أن صحة سلطان عمان، بصحة وعافية ولا أساس لتلك الشائعات التي وصفها بـ"المغرضة".

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا، أنباء عن وفاة سلطان سلطنة عمان جراء أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها، وأنه فارق الحياة في إحدى المستشفيات العمانية.

ويبلغ السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل، من العمر 78 عاما، وهو سلطان سلطنة عمان التاسع، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب، والثالث في العالم بين الذين هم على قيد الحياة.