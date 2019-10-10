

الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

زار صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية جناح وزارة الحج والعمرة في معرض جيتكس للتقنية .

وكان في استقبال سموه معالية نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط.

واطلع سموه خلال الزيارة على الخدمات والتقنيات الذكية والمنصات الرقمية التي تقدمها وزارة الحج والعمرة بهدف تجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030،

وتعرف سموه خلال الزيارة على منصة الحج الذكي والحلول التقنية التي تقدمها المنصة لتعزيز الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام .

كما التقى معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، يوم أمس سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات ، بحضور المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات محمد سعيد النيادي. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات ذات العلاقة بمجال الحج والعمرة.

// انتهى //

19:31ت م

0233





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يزور جناح وزارة الحج والعمرة بمعرض جيتكس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.