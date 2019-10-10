

ينبع 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 اكتوبر 2019 م واس

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني اليوم, عقدًا مع إحدى المؤسسات المختصة في مجال المقاولات بقيمة (6.756.096.90) ريالًا لإعادة سفلته الأحياء السكنية والمنطقة الصناعية "المرحلة الثالثة", التي من المتوقع أن تُنفذ خلال 330 يومًا.

ويتضمن العقد توريد المواد والعمالة والمعدات لإعادة السفلته وإصلاح الإسفلت للشوارع الفرعية ومواقف السيارات والحارات غير المنفذة ضمن المنطقة السكنية بمدينة ينبع الصناعية, وذلك بحسب مواصفات الهيئة الملكية ومخططاتها ومتطلباتها.

كما يأتي هذا العقد في ظل سعي الهيئة الملكية لتحسين ورفع مستوى جودة الحياة بمدنها.

// انتهى //

18:56ت م

0230





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع توقع عقدًا مع إحدى المؤسسات المختصة في المقاولات لتطوير وتحسين الطرق بينبع الصناعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.