

تونس 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

طلب المؤتمر العربي الثاني والعشرين للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب، من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب تنظيم ورش عمل بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب حول الروابط القائمة بين التنظيمات الإرهابية والجماعات الناشطة في مجالات إجرامية معينة مثل المخدرات وغسل الأموال والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

كما طالب المؤتمر في نهاية أعماله بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة تونس، من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد دراسة استقصائية حول الروابط المستجدة بين الإرهاب والجريمة المنظمة.

وكان المؤتمر الذي أنعقد بمشاركة ممثلين عن الدول العربية وجامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ومؤسسات دولية تعنى بمكافحة الإرهاب، قد بحث عدداً من الموضوعات تتعلق بتجارب الدول الأعضاء في مواجهة الأعمال الإرهابية والروابط الراهنة بين الجماعات والمنظمات الإرهابية وعصابات الإجرام المنظم العابر للأوطان والسبل الكفيلة بمعالجتها بالإضافة إلى مسالة جنوح النساء إلى التطرف والعوامل التي تدفعهن لتبني الفكر المتطرف.

// انتهى //

17:34ت م

0207





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المؤتمر العربي للمسؤولين عن مكافحة الإرهاب يختتم أعماله بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.