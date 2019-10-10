السعودية اليوم / وفد برنامج إدارة الأزمات بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة يزور مركز الملك سلمان للإغاثة



الرياض 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

زار وفد برنامج إدارة الأزمات بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة في وزارة الدفاع أمس الأول مقر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض.

وأطلع مدير إدارة دعم العمليات بالمركز فالح بن عبدالله السبيعي، الوفد الزائر على ما قدمه المركز من مشروعات إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التي وصلت حتى الآن 1.062 مشروعًا خصص معظمها للشعب اليمني الشقيق، كما شرح دور المركز في مجال إدارة الأزمات فيما يخص أعمال الإغاثة.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني والإغاثي وسبل تعزيزها.

ونوّه وفد برنامج إدارة الأزمات بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة في وزارة الدفاع برسالة المركز الإنسانية ودعمه المحتاجين في كافة أنحاء العالم.

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17:23ت م

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