السعودية اليوم / متدربو الكلية التقنية بنجران يزورن معرض تقنيات الجيل الخامس بالمنطقة



نجران 11 صفر 1441 هـ الموافق 10 أكتوبر 2019 م واس

زار متدربو الكلية التقنية بنجران اليوم ، معرض الجيل الخامس المجهز من شركات الاتصالات والمزود بتقنيات عالية والحلول التي تُمكن عصر التحول الرقمي، مثل تقنية الجيل الخامس " G5" والبنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات المدعومة من الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الزيارة تأتي ضمن التعاون التدريبي المشترك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والقطاع الخاص، وإطلاع المتدربين على أحدث التقنيات والمزايا لشبكات الجيل الخامس " G5" وتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك عرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وأحدث الحلول في مجالات المراقبة الذكية والروبوتات ، والواقع المعزز ، وWi-Fi 6 ، وإكسابهم مهارات استخدامها والتفاعل معها وفق أهداف رؤية المملكة 2030 .

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17:13ت م

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