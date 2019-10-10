فيديو.. الأرصاد توضح حقيقة إعصار جازان القمعي

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - جازان

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حقيقة الإعصار القُمعي الذي تشكل في منطقة جازان أمس وتم رصده في عدة مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع.

وأظهرت المقاطع المتداولة لحظة تشكل الإعصار القمعي، دون أن يُحدث أي أضرار تُذكر، حيث اقتصر تأثيره على المناطق الصحراوية قبل أن يتلاشى سريعًا.

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وقالت الأرصاد في بيان لها: إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إعصار في جازان، أوضح مدير عام الأرصاد بمنطقة جازان محمد القناعي أن الحالة التي ظهرت مساء يوم أمس الأربعاء المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بعد مسافة كيلومتر واحد عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

وأكد أن الحالة تُصنف كإعصار قمعي ضعيف ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم.

وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وغالبًا ما يحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد سبق حدوث مثله في منطقة جازان ومناطق أخرى مجاورة وخصوصًا داخل البحر وعندها يطلق عليه “شواهق مائية”.

ونوّه مدير عام الأرصاد بمنطقة جازان إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة تعد ضعيفة ومحدودة التأثير؛ إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع فرع الهيئة بالمنطقة لتوثيق مثل هذه الظواهر.







