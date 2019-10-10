الإنذار المبكر : رياح نشطة وتدني الرؤية الأفقية على عرعر

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - عرعر

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر من تدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية بسبب الرياح النشطة التي تثير الأتربة على عرعر في منطقة الحدود الشمالية.

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وقال الإنذار المبكر في تنبيه له إن هذه الحالة سوف تمتد حتى الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أكدت أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف والحدود الشمالية، والأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية.







