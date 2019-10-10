، قائد "حافلة عنيزة" لـ"الخليج 365": كل الطالبات بناتي ويجب مراعاة الأمانة ،

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كشفت "الخليج 365" تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وأظهر قائد حافلة مدرسية وهو يساعد الطالبات بالدخول للمنزل قبل أن يتحرّك بالباص؛ حرصاً على سلامتهن؛ وهو الشعور الذي وجد ترحيباً كبيراً بين متناقليه.
وفي التفاصيل قال رشيد الشحيتان البالغ من العمر 58 عامًا: "فوجئت كغيري من الناس بانتشار هذا المقطع، صباح الخميس، وأنا أتعامل مع الصغيرات كبناتي وأراعي المسؤولية حيالهم انطلاقاً من واجب كل أب تجاه عائلته، وخاصة صغار السن، وانطلاقاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".
وعبر "الشحيتان" عن شعوره بالسعادة لما رآه من تفاعل الناس وتوجيههم كلمات الشكر له بعد انتشار هذا المقطع صباح اليوم؛ مما كان له الأثر البالغ، مؤكدًا: "أنه يؤدي عمله بكل جد وإخلاص ويرضي ضميره أمام الله، راجياً رضا الله عز وجل.
ووجه رسالته لسائقي الحافلات بقوله: "إنه على قائدي الحافلات أن يتقوا الله في أنفسهم ويحرصوا على سلامة الطلبة والطالبات والاهتمام بهم، كما هو مطلوب منهم، والخوف على فلذات الأكباد كما نخاف على أبنائنا؛ لأن هؤلاء هم المستقبل".
من جانبها، قدمت إدارة تعليم محافظة عنيزة جزيل الشكر للسائق على ما قدمه من اهتمام، واعتبروه مثالاً للموظف الحريص على إنجاز عمله بكل أمانة وإتقان، كما أعلنت الإدارة عن عزمها على تكريم "الشحيتان" يوم الأحد المقبل؛ نظراً لاهتمامه بسلامة الطالبات وأمانته وإخلاصه في أداء عمله.عنيزة
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 06:42 PM
إدارة التعليم بالمحافظة تعهّدت بتكريمه الأسبوع القادم
كشفت "الخليج 365" تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وأظهر قائد حافلة مدرسية وهو يساعد الطالبات بالدخول للمنزل قبل أن يتحرّك بالباص؛ حرصاً على سلامتهن؛ وهو الشعور الذي وجد ترحيباً كبيراً بين متناقليه.
وفي التفاصيل قال رشيد الشحيتان البالغ من العمر 58 عامًا: "فوجئت كغيري من الناس بانتشار هذا المقطع، صباح الخميس، وأنا أتعامل مع الصغيرات كبناتي وأراعي المسؤولية حيالهم انطلاقاً من واجب كل أب تجاه عائلته، وخاصة صغار السن، وانطلاقاً من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه".
وعبر "الشحيتان" عن شعوره بالسعادة لما رآه من تفاعل الناس وتوجيههم كلمات الشكر له بعد انتشار هذا المقطع صباح اليوم؛ مما كان له الأثر البالغ، مؤكدًا: "أنه يؤدي عمله بكل جد وإخلاص ويرضي ضميره أمام الله، راجياً رضا الله عز وجل.
ووجه رسالته لسائقي الحافلات بقوله: "إنه على قائدي الحافلات أن يتقوا الله في أنفسهم ويحرصوا على سلامة الطلبة والطالبات والاهتمام بهم، كما هو مطلوب منهم، والخوف على فلذات الأكباد كما نخاف على أبنائنا؛ لأن هؤلاء هم المستقبل".
من جانبها، قدمت إدارة تعليم محافظة عنيزة جزيل الشكر للسائق على ما قدمه من اهتمام، واعتبروه مثالاً للموظف الحريص على إنجاز عمله بكل أمانة وإتقان، كما أعلنت الإدارة عن عزمها على تكريم "الشحيتان" يوم الأحد المقبل؛ نظراً لاهتمامه بسلامة الطالبات وأمانته وإخلاصه في أداء عمله.
، قائد "حافلة عنيزة" لـ"الخليج 365": كل الطالبات بناتي ويجب مراعاة الأمانة ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر قائد "حافلة عنيزة" لـ"الخليج 365": كل الطالبات بناتي ويجب مراعاة الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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