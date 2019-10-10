، نادي الإبل يعلن: انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز وهذا هو موعد التسجيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن ‫نادي الإبل عن انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل لهذا العام يوم الأحد 27 من شهر ربيع الثاني من هذا العام، كما حدد موعد التسجيل للمشاركين.

وأكد نادي الإبل في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر‬، عن انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4‬، وسيكون بدء التسجيل للمشاركين يوم الجمعة ٤ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ١ نوفمبر ٢٠١٩.نادي الإبل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل