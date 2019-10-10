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أكدت هيئة الارصاد اليوم في بيان لها بعد تشكل إعصار قمعي في جازان رصده هواة يوم أمس تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت بأنها ظاهرة ضعيفة لا تتكرر دائمًا، داعية المواطنين بعدم الاقتراب منه وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وتفصيلاً أوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي أن الحالة التي ظهرت مساء أمس المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بعد مسافة واحد كيلو متر عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية وأكد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرر حدوثها بشكل دائم.
وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة وقد الخليج 365 حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية
ونوه إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع الأرصاد لتوثيق مثل هذه الظواهر.
الأرصاد
10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 06:16 PM
"القناعي": يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق وفترة زمنية محدودة"الأرصاد": إعصار تورنادو بجازان ظاهرة ضعيفة ولا للاقتراب منه
أكدت هيئة الارصاد اليوم في بيان لها بعد تشكل إعصار قمعي في جازان رصده هواة يوم أمس تزامنًا مع الأمطار الغزيرة التي هطلت بأنها ظاهرة ضعيفة لا تتكرر دائمًا، داعية المواطنين بعدم الاقتراب منه وأخذ الاحتياطات اللازمة.
وتفصيلاً أوضح مدير عام الأرصاد بجازان محمد القناعي أن الحالة التي ظهرت مساء أمس المتكونة حسب المعطيات الأولية لدى أرصاد جازان حدثت على بعد مسافة واحد كيلو متر عن الساحل بمحافظة بيش ونواحي مدينة جازان للصناعات الأساسية وأكد أن الحالة تصنف إعصاراً قمعياً ضعيفاً لا يتكرر حدوثها بشكل دائم.
وأشار القناعي إلى أن هذا الإعصار القمعي عادة ما يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة وفي نطاق ضيق وفترة زمنية محدودة وقد الخليج 365 حدوث مثله في المنطقة ومناطق أخرى مجاورة، وخصوصًا داخل البحر، وعندها يطلق عليه شواهق مائية
ونوه إلى أنه بالرغم من كونها ظاهرة ضعيفة ومحدودة التأثير إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع الأرصاد لتوثيق مثل هذه الظواهر.
، "الأرصاد": إعصار تورنادو بجازان ظاهرة ضعيفة ولا للاقتراب منه ،
المصدر : الخليج 365
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