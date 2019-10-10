بوتين يبحث تحقيق استقرار أسعار النفط خلال زيارة للسعودية الإثنين

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مناقشة سبل تحقيق الاستقرار في أسعار النفط العالمية عندما يزور السعودية، الإثنين المقبل.

وسيجري الرئيس الروسي خلال زيارته إلى السعودية محادثات مع العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

ومن المقرر أن يسافر بوتين إلى الإمارات لإجراء محادثات يوم الثلاثاء.

قال رئيس صندوق الثروة السيادي صندوق الاستثمار المباشر الروسي للصحفيين، الخميس، إن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع 10 اتفاقات بقيمة تزيد على ملياري دولار خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي إن الاتفاقات المقرر توقيعها ستشمل قطاعات الزراعة والسكك الحديدية والأسمدة.

والثلاثاء الماضي، أعلن صندوق الثروة السيادي الروسي عن فتح مكتب في السعودية ليكون الأول في الخارج.

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وذكر "الصندوق الروسي للاستثمار المباشر" أنه يأمل من خلال فتح المكتب في السعودية بتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق كيريل ديمترييف في بيان إن الصندوق "هو أول مؤسسة استثمار روسية تفتح مكتباً في السعودية".

وأضاف أن فتح مكتب السعودية "سيمكن من تحقيق اختراق في مجالات واسعة للتعاون الثنائي".

وأنشأ الصندوق الروسي للاستثمار المباشر والصندوق السيادي السعودي صندوقا مشتركا للاستثمار في عدد من المشاريع.

وصادق الطرفان على أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمار إجمالي يزيد على 2,5 مليار دولار في قطاعات بينها الذكاء الاصطناعي والطب والبنى التحتية.

ويدرس الصندوق الروسي وشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط القيام بمشاريع في قطاع خدمات النفط بقيمة تزيد على مليار دولار، بحسب الصندوق الروسي.

وتوثقت العلاقات بين موسكو والرياض في السنوات الأخيرة، حيث قادت الدولتان المنتجتان للنفط اتفاقا لمنع انهيار أسعار النفط.