طموح زايد يبعث الأمل في أطفال العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "الحلم أصبح حقيقة".. هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي يحقق نجاحا منقطع النظير في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

تلك الرحلة التاريخية رغم ما حملته من تجارب ودراسات عززت من مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول المساهمات في الأبحاث العلمية على مستوى العالم.. إلا أنها أضحت مثالا يحتذى به للشباب العربي وهو ما تناوله الكاتب الشيخ بن سالك في مقال له بعنوان "طموح زايد يبعث الأمل في الأطفال العرب".

الكسل والإسراف في تلبية احتياجات الطفل، فضلا عن غياب المحفز والقدوة.. عوامل مجتمعة دفعت الحكومات لتشجيع الأطفال على العلم.. وهنا تكمن أهمية مهمة هزاع المنصوري، لتغرس في النشء العربي حب العلم والتطلع للتميز والنجاح.

انطلاق المنصوري نحو الفضاء وعودته سالما مكللا بالنجاح، لحظات عبر عنها الكاتب بوصفه مشاعر العرب من المحيط إلى الخليج وهم يشاهدون بطلا عربيا يعانق عنان السماء ويسجل إنجازا تاريخيا بحروف من ذهب.

حلم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات بالوصول إلى الفضاء، حققه أبناء دولة الإمارات بعزيمة وإرادة من حديد، فهزاع المنصوري الآن قدوة الطفل العربي في تحقيق المستحيل مهما كان بعيدا.