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2019-10-10 شاهد.. سائق حافلة مدرسية يسلم الطالبات بنفسه لمنازلهن تعليم عنيزة وعده بتكريم خاص متابعات الخليج 365 - عنيزة Advertisements عبرت إدارة تعليم عنيزة عن شكرها لقائد حافلة نقل مدرسي يقوم بتوصيل الطالبات إلى منازلهن والاطمئنان على سلامتهن بنفسه. ووجه تعليم عنيزة الشكر لسائق حافلة الابتدائية ٢١ للبنات، رشيد الشحيتان لحرصه على سلامة الطالبات، وتعد تكريمًا خاصًا له.







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