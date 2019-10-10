أمير الرياض يدشن منصة إلكترونية للإبلاغ عن مخالفات التعدين

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم في قاعة الاجتماعات بقصر الحكم، منصة تعدين الإلكترونية على الأجهزة الذكية، المختصة بتقديم البلاغات عن المخالفات التعدينية.

وقدم صاحب السمو الأمير ثنيان بن خالد مدير عام الإدارة العامة للمتابعة، نبذة عن فكرة إنشاء المنصة، مشيرًا إلى أن الإنشاء جاء نظرًا إلى كثرة المخالفات التعدينية واتساع مساحة رقعة منطقة الرياض ولصعوبة تغطيتها، وذلك لتكون منصة لتلقي بلاغات مخالفات الاستثمار التعديني من المواطنين حيث يتم معالجتها من اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني أو تمرير هذه البلاغات عن طريق التطبيق إلى القائمين بعمل متابعة المواقع التعدينية المخالفة بالمحافظات لمعالجتها من قبلهم.

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وأهاب أمير منطقة الرياض بكافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفة بعد التأكد من صحة البلاغ نظرًا لأهمية الحفاظ على البيئة انطلاقًا من تعليمات ديننا الحنيف وتوجيهات القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما تقضي به الأنظمة بهذا الخصوص بتعاون متابعات الخليج 365 والمقيم في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته.

حضر التدشين معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز ووكيل إمارة منطقة الرياض للشؤون التنموية سعود العريفي ومدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس محمد الرويغ ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والقائمين بعمل متابعة المواقع المخالفة بمحافظات المجمعة والخرج والدوادمي والقويعية وشقراء والمزاحمية وثادق ورماح.