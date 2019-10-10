شاهد.. استقبال حافل لفرقة BTS استعداداً لحفل موسم‎ الرياض

2019-10-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهد وصول فرقة البوب الكورية الجنوبية “BTS” إلى العاصمة السعودية، عاصفة ترحيب استثنائية، حيث ستحيي الفرقة أولى حفلاتها في المملكة غداً الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وطغى اللون البنفسجي المميز للفريق الغنائي على مستقبلِيه، بينما أظهرت اللقطات الأولى لوصول الفريق تبادل التحايا بين أعضاء الفريق والجمهور السعودي الذي حرص على التقاط صور الوصول.

وتحيي الفرقة حفلَها الأول في المملكة، يوم الجمعة على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، ويتزامن الحفل مع انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن يمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان “لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف”، التي حطمت الأرقام القياسية العالمية؛ كونها الجولة الأعلى تسجيلًا للإيرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد، مما عزز مكانة “بي تي إس” كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.

وبمجرد الإعلان عن وصول الفريق لم يهدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث اشتعلت ردود الفعل الإيجابية المرحِّبَة بهذا الحدث المنتظر.







