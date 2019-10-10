شكرا لقرائتكم شاهد.. استقبال حافل لفرقة BTS استعداداً لحفل موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شاهد.. استقبال حافل لفرقة BTS استعداداً لحفل موسم الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
شهد وصول فرقة البوب الكورية الجنوبية “BTS” إلى العاصمة السعودية، عاصفة ترحيب استثنائية، حيث ستحيي الفرقة أولى حفلاتها في المملكة غداً الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.
وطغى اللون البنفسجي المميز للفريق الغنائي على مستقبلِيه، بينما أظهرت اللقطات الأولى لوصول الفريق تبادل التحايا بين أعضاء الفريق والجمهور السعودي الذي حرص على التقاط صور الوصول.
وتحيي الفرقة حفلَها الأول في المملكة، يوم الجمعة على أرض استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، ويتزامن الحفل مع انطلاق الموسم.
ومن المقرر أن يمثل هذا الحفل إحدى محطات الجولة العالمية للفرقة تحت عنوان “لوف يورسيلف.. سبيك يورسيلف”، التي حطمت الأرقام القياسية العالمية؛ كونها الجولة الأعلى تسجيلًا للإيرادات في شهر مايو الماضي، إذ جمعت أكثر من 50 مليون دولار أمريكي خلال شهر واحد، مما عزز مكانة “بي تي إس” كواحدة من ألمع الفرق ضمن مشهد موسيقى البوب العالمي.
وبمجرد الإعلان عن وصول الفريق لم يهدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث اشتعلت ردود الفعل الإيجابية المرحِّبَة بهذا الحدث المنتظر.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. استقبال حافل لفرقة BTS استعداداً لحفل موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.