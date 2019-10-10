2019-10-10

ملاك الحسيني تتكفل برسوم عدد من ذوي الهمم في دورة تدريبية هي الأولى من نوعها

متابعات الخليج 365 - الرياض

عبر عدد من ذوي الهمم العالية عن شكرهم وتقديرهم للدكتورة ملاك الحسيني لتكفلها بجميع مصاريف عدد ١٠ من ذوي الهمم لدخول إحدى الدورات التدريبية والتأهيلية والتي تحمل اسم (تأهيل المتحدث الرسمي وكاريزما الحضور الإعلامي) والتي ينظمها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع معهد الشبكة الإقليمية وجمعية الأطفال المعوقين.

وأبدى عدد منهم الرغبة في الاستفادة من هذه الدورة في تطوير أنفسهم والتأهيل، خاصة وأنها ستفيدهم في حياتهم العملية ولأنها هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث يعاني بعضهم من إعاقة حركية وبعضهم من إعاقة بصرية وغيرها، وبادرت الدكتورة ملاك بالتكفل ودفع رسوم الدورة لجميع ذوي الهمم بعد أن أبلغوها أن ليس لديهم المقدرة على دفع رسوم الدورة، فبادرت بالتواصل مع الجهة المقدمة للدورة ودفع تكاليف ١٠ مقاعد تم تخصيصها كاملاً لعدد من ذوي الهمم.

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ويؤكد ممثل ذوي الهمم فهد الحاذور، وأحد المستفيدين من الدورة، أنه نقل رغبة أصدقائه بالحصول على الدورة التدريبية ولكن يعوقهم رسومها؛ فتفاعلت الدكتورة ملاك مباشرة وساهمت في حجز مقاعد مخصصة لهم، وأبدى الحاذور سعادته بهذه المبادرة كون الدورة تسهم في تطوير قدراتهم وتجعلهم يندمجون ويواكبون تطور سوق العمل وتسليح أنفسهم مثل غيرهم بالدورات والشهادات التي تجعل منهم أعضاء فاعلين، وأضاف أن ملاك الحسيني شكرتهم لأنهم منحوها فرصة الشراكة معهم في احتياجاتهم وكل ما يُسهم في تعزيز قدراتهم.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ملاك الحسيني ناشطة اجتماعية وتقدم برنامجاً على إحدى القنوات، حيث يجد قبولاً واسعاً ومتابعة بسبب طرحه مواضيع تلامس نبض الشارع السعودي.