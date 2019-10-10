- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم نزوح 60 ألف مدني جراء هجوم تركيا على شمال سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
نزوح 60 ألف مدني جراء هجوم تركيا على شمال سوريا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بنزوح قرابة 60 ألف من المدنيين جراء العمل العسكري الذي تشنه تركيا على شمال شرق سوريا.
ميدانياً لا تزال العملية العسكرية التركية تتواصل لتدمر العديد من الأحياء والمدن السكنية، حيث استهدفت غارة تركية قافلة مدنية بطريقها إلى مدينة تل أبيض السورية بحسب مراسل قناة “العربية”.
كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد جراء استهداف، قوات قسد لبلدة أقجة قلعة التركية بقذائف الهاون.
وكان العديد من الدول في مقدمتها المملكة أعربت عن إدانتها لهجوم تركيا على الأراضي السورية تحت مزاعم ملاحقة الإرهاب، حيث أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يوم أمس عن إدانة المملكة العربية السعودية للعدوان الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية.
وعبر المصدر عن قلق المملكة تجاه ذلك العدوان، بوصفه يمثل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي، مشددًا على ضرورة ضمان سلامة الشعب السوري الشقيق، واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ونبه المصدر إلى أنه بصرف النظر عن الذرائع التي تسوقها تركيا، فإن خطورة هذا العدوان على شمال شرق سوريا له انعكاساته السلبية على أمن المنطقة واستقرارها، خاصة تقويض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المواقع.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس انطلاق العملية العسكرية في الأراضي السورية زاعماً أنه يستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر نزوح 60 ألف مدني جراء هجوم تركيا على شمال سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.