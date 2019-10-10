تهدم الطرق يدفع معلمي عسير للسير على أقدامهم لمسافات طويلة

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

كشفت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير عن اضطرار المعلمين إلى السير على أقدامهم لمسافات طويلة، بسبب انقطاع الطريق بفعل الأمطار.

وقال الإدارة، في بيان على تويتر، إن “معلمو ابتدائية صهيب الرومي ومتوسطة عكرمة بتعليم عسير اضطروا إلى قطع مسافات طويلة على أقدامهم وصولا إلى المدرسة، في ظل انقطاع الطريق بفعل الأمطار”.

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وأضاف البيان أن ذلك يأتي حرصا من المعلمين على مصلحة الطلاب.

وأبدى سكان القرى المحيطة امتعاضهم من سوء تنفيذ مشروعات وزارة النقل لتأهيل الطرق، وتأخرها في معالجة الخلل.