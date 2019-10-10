شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مدرسة يحذر باعة متجولين يستهدفون الأطفال بمخدر النشوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان) حذر مدير مدرسة أبي هريرة الابتدائية ببيش يحي جندلي عبر مقطع فيديو (متداول)، أولياء أمور الطلاب من باعة متجولين يستهدفون الطلاب بمادة مخدرة (شمة) تدمج بمواد أخرى وتباع أمام المدرسة لطلاب الابتدائية. وقال الجندلي لـ«الخليج 365» إن المدرسة صادرت عينات من المواد التي يبيعها الباعة أمام المدرسة، وبعد إخضاعهما للتحليل اتضح احتواؤها على مواد مخدرة تعرف باسم (الشمة السودانية)، وأكدت المدرسة أنها أبلغت الجهات المعنية بالحادثة.



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