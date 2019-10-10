الخدمة المدنية تحصل على شهادة الإيزو العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

حصلت وزارة الخدمة المدنية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO22301، الذي طور لتوفير الحماية للمنشآت من الكوارث والأزمات المحتملة والحد من آثارها. وأكد وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين أن الحصول على «الإيزو» يأتي اعترافا بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق الإجراءات التي تضمن الاستمرارية في كافة العمليات في حال وقوع متغيرات من شأنها التأثير على سير الأعمال.

وأفاد بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية وما زالت وبوتيرة متسارعة على تطوير البنية التحتية الرقمية لديها وأتمتة خدماتها المقدمة، واضعة الوصول نحو التحول الرقمي المتكامل هدفا استراتيجيا تسعى له؛ بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.