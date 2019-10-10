وظائف لحملة الماجستير بوزارة العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض

أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الثامنة ومقرها الرياض، عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على درجة الماجستير في تخصصات (إدارة الموارد البشرية، المحاسبة) للرجال والنساء، وتخصصات (الحاسب الآلي وإدارة المشاريع) للرجال فقط. وأوضحت الوزارة أن التقديم والتسجيل متاح من خلال بوابتها الالكترونية اعتبارا من التاسعة صباح الأحد المقبل، وينتهي الـ 12 مساء الخميس 18 صفر الحالي.

واشترطت توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، داعية المتقدمين للتسجيل في الموقع، إلى ضرورة رفع صورة من وثيقة التخرج (الماجستير) بالنسبة للمؤهلات من داخل المملكة، وقرار المعادلة بالنسبة للمؤهلات من خارج المملكة، إضافة إلى صورة من الهوية الوطنية، وصورة من مؤهل البكالوريوس لتخصصات الحاسب الآلي. وأشارت إلى أن الطلب سيدرس من خلال البيانات المسجلة من قبل المتقدمين وصور المستندات المرفوعة حسب شروط الإعلان، وفي حال ورود أي بيانات غير صحيحة سيتم استبعاد الطلب، لافتة إلى أنها ستعلن النتائج عبر بوابتها على شبكة الانترنت، مع ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها.