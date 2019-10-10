دورة تناقش أساليب علاج المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في خطوة تهدف لتوعية وتثقيف أولياء أمور الأطفال ومساعدتهم على حل مشاكل وسلوكيات أطفالهم، أقامت جمعية الأطفال المعوقين (مركز جنوب الرياض)، أمس، دورة بعنوان (أساليب علاج المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال) بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وذلك في مقر الجمعية.

وأوضحت مديرة القسم التعليمي بالجمعية نوف السالم أن الدورة تهدف كذلك إلى توعية كافة أفراد المجتمع، لزيادة الوعي حول قضايا الصحة النفسية، والعقلية في جميع أنحاء العالم، والتعريف بمخاطر التوتر النفسي، وعلاقته بالأمراض الأخرى، وحشد الجهود لدعم الصحة النفسية والعقلية، من خلال إتاحة الجمعية الفرصة للجميع الحضور والاستفادة من الدورة بصورة مجانية.

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من جانبها أكدت الأخصائية النفسية منسقة الدورة بدور الورهي أن هذه الدورات تقام سنويا وتتناول مواضيع متنوعة خاصة بسلوكيات الأطفال بشكل عام، والأطفال من ذوي الإعاقة بشكل خاص، مضيفة أن الدورة تستهدف أولياء الأمور ومنسوبات المركز وعددا من المختصين في المجال النفسي والتربية الخاصة ورياض الأطفال وصعوبات التعلم.

وقدم المستشار النفسي المدرب المعتمد خالد الحبيش الدورة، فيما أقيم على هامش الدورة ورش عمل خاصة بأطفال الجمعية (ركن نظم الخرز، وركن تلوين شعار اليوم العالمي للصحة النفسية بالرمل الملون، وركن صناعة الدمى)، إضافة إلى أنشطة لزيادة التركيز والانتباه.

محاور الدورة: