1.4 مليون ريال زيادة تقديرية في فائض طعام أهل مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
ارتفعت القيمة التقديرية لفائض طعام أهل مكة لعام 1440، لتصل إلى 1.406 مليون ريال، مقارنة بعام 1439، وذلك بحسب إحصاءات جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة.
وكشفت المقارنة بين العامين الماضيين عن زيادة في وزن فائض الطعام للعام الفائت تقدر بـ 109.89 طنا، والتي عادت بالفائدة لنحو 200 ألف مستفيد.
وأوضح مدير الجمعية أحمد المطرفي لـ»مكة» أن الزيادة في فائض طعام العام الماضي فرضت علينا زيادة القوة التشغيلية لحفظ هذا الطعام المهدر والاستفادة منه بدلا من رميه في حاويات النفايات.
وأضاف أن الجمعية تبذل قصارى جهدها في جمع وتوزيع فائض الطعام على الأسر والدور المحتاجة في مكة وفق ما تم التخطيط له، مشيرا إلى أن هناك خططا واضحة حول طريقة الجمع والاتصال المبكر واستلام الطعام الذي يتم نقله إلى مطبخ الجمعية ومن ثم إعادة توزيعه في عبوات، وتسخينه وحفظه بشكل مناسب.
- فائض الطعام لعام 1440
- المستفيدون 1542977 مستفيدا
- وزن الفائض 849 طنا
- القيمة التقديرية 14547707 ريالات
- فائض الطعام لعام 1439
- المستفيدون 1343843 مستفيدا
- وزن الفائض 739.11 طنا
- القيمة التقديرية 13141103 ريالات
مقارنة بين 1440 - 1439
- الزيادة في المستفيدين 199134 مستفيدا
- الزيادة في الفائض 109.89
- الزيادة في القيمة بـ 1406604 ريالات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.